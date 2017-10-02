Амит Пелед − виолончелист молодой, но уже с мировым именем. Критики называют его одним из лучших современных инструменталистов. В сопровождении камерного оркестра «Кремлин» он дал концерт в Большом зале консерватории. Репортаж Маргариты Масленниковой.

Миша Рахлевский не любит громких слов ни о себе, ни о своих партнерах по сцене. Поэтому перед концертом сухо говорит, Амит Пелед − виолончелист хороший. Вместе они выступают впервые. Поэтому нужно сначала отыграть, а потом уже давать оценки.

«У меня дурацкая позиция, может быть, из-за суеверия. Но я предпочитаю идти, как с чистого листа, когда выхожу на сцену. Для меня сегодня в зале будет больше половины зрителей, которые ходят на наши концерты все время, это ответственность», − поделился дирижер Миша Рахлевский.

Амит Пелед − сегодня, пожалуй, один из самых известных в мире израильских виолончелистов молодого поколения. Этот концерт − его дебют на московской сцене. Инструмент, на котором играет в этот вечер Пелед, принадлежал каталонскому виолончелисту Пабло Казальсу.

«Он играл на этой виолончели, и для меня большая честь. Пабло Казальс записал при помощи этого инструмента свои великие интерпретации и называл эту виолончель “мой лучший друг”», − рассказал виолончелист Амит Пелед.

На концерте, помимо классики, звучали национальные израильские мелодии: тема из «Кол нидрей», иудейской молитвы, которая легла в основу одноименного произведения для виолончели с оркестром Макса Бруха.

Во втором отделении состоялась премьера пьесы американского композитора Дэвида Лефковица «Захор», что в переводе на русский означает «Помни». Маэстро специально приехал в российскую столицу, чтобы представить свое новое сочинение.

«Миша попросил меня написать пьесу с еврейскими мелодиями. Так за это лето появился "Захор". Эта пьеса рассказывает о памяти предков, памяти иудейского народа: кто они, кем были, кто есть сейчас», − объяснил композитор Дэвид Лефковиц.

Для исполнения этого произведения Миша Рахлевский изменил состав оркестра и устроил небольшое театрализованное представление. Исполнители по очереди появлялись на сцене, двигаясь в ритм музыки.

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