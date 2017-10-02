В преддверии юбилея великого русского писателя в 2018 году — 190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого в Большом зале консерватории им. П.И.Чайковского при участии Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова и поддержке Благотворительного фонда «12» состоится премьера.

На сцене музыкальная драма — моноспектакль. Строки Толстого сопровождает бетховенский ритм. Ещё при жизни писателя повесть «Крейцерова соната» преследуют толки и противоречия. В мире условностей и порядка автор не видит места истинному чувству, оно или гибнет, едва зарождаясь, или не возникает вовсе – нет надобности. Поиск в женщине чистоты и её отрицание – двойственная природа мужской любви. Отрицание как право на превосходство – ему, ей – смирение и покорность. Кульминация, искра, драматический взлет – бетховенская «крейцерова» соната – несбывшаяся её мечта. Страшная развязка в конце аллегорией – зеркало его безобразия – она, её убийством смиряет он свой порок.

Исполнители:

Антон Стреляев - Позднышев

«Atrium Quartet», Германия в составе:

Сергей Малов (скрипка), Антон Ильюнин (скрипка),

Дмитрий Питулько (альт), Анна Горелова (виолончель);

Давид Ардуханян (скрипка), Анна Айрапетянц (фортепиано)

Создатели сценария: Анна Айрапетянц и Елена Ускова.

В программе:

Л.Н.Толстой

«Крейцерова соната», фрагменты

Л. ван Бетховен

Струнный квартет № 14 до-диез минор, соч. 131

Соната № 9 ля мажор для скрипки и фортепиано, соч. 47, фрагменты

Молодой талантливый актер Антон Стреляев — студент Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова (актерская мастерская Никиты Михалкова). В 2015 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова

(мастерская В.П.Фокина). Успешно реализует себя на театральной сцене: «Метаморфозы» (Вальдемар) и «Метаморфозы II» (Доктор), режиссер Никита Михалков; «Укрощение строптивой» (Петруччо), режиссер И.В. Яцко; в театре Киноактера в спектакле «Морфий» (Поляков), режиссер Мусихина А.Б. и др.

«Atrium Quartet» — один из ведущих и востребованных струнных квартетов на мировой музыкальной сцене. Важными этапами в становлении квартета стали победы на международных конкурсах — I премия на IX Международном конкурсе квартетов в Лондоне в 2003 году, проходившем на сцене лондонского Wigmore Hall; в июле 2007 года жюри V Международного конкурса струнных квартетов во французском Бордо единодушно присудило квартету Гран-при. Победы сопровождали квартет также в Москве, Кремоне, Веймаре в 2001 и 2002 гг. Лучшие концертные залы мира, среди которых амстердамский Concertgebouw, лондонские Wigmore Hall и Royal Festival Hall, зал библиотеки Конгресса США в Вашингтоне, Palau Musica в Барселоне, брюссельский Bozar, Elbphilharmonie в Гамбурге и многие другие окрыли свои двери навстречу музыкантам.«Atrium Quartet» — желанный гость престижных фестивалей, среди которых Beethovenfest, Schwetzingen, Schlezwig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern, Bad Kissingen в Германии, Aix-en-Provence, Colmar, Luberon во Франции, "Звёзды белых ночей" в Санкт-Петербурге, Orlando и Grachtenfestival в Нидерландах, Kuhmo, Luosto и Ruovesiв Финляндии, музыкальные фестивали в Давосе и Люцерне.

География выступлений квартета обширна—в сезоне 2016 - 2017 квартет гастролирует и даёт мастер-классы в Берлине, Лондоне, Гамбурге, Санкт-Петербурге, Финляндии, Австрии, Германии и Нидерландах и др..

Мероприятие проходит по инициативе продюсерского центра «Мастер» в рамках проекта «Новому веку — новые имена».

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