Готовим вкусно

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Рецепт приготовления бозартмы из баранины
В этом рецепте представлено мясное блюдо из субпродуктов грузинской кухни, которое относят к числу блюд высокого уровня калорийности..
Ингредиенты:
мякоть баранины
600 граммов
лук репчатый
300 граммов
кинза
5-6 веточек
зелень укропа
5-6 веточек
зелень петрушки
5-6 веточек
мята
2-3 веточки
перец жгучий зеленый
1 стручок
чеснок
4 зубчика
сольпо вкусу
Баранину нарежьте небольшими кусочками (2×2 см). Лук мелко порубите. Зелень и жгучий перец, удалив у него семена, мелко нарежьте.
Кусочки баранины вместе с луком уложите в сотейник и припускайте 15–20 минут на минимальном огне без добавления воды.
Затем влейте 2 л воды, доведите ее до кипения, посолите и варите мясо под полуприкрытой крышкой на слабом огне в течение часа, до полной готовности.
За 3–4 минуты до окончания приготовления добавьте зелень и жгучий перец, накройте сотейник крышкой, огонь уменьшите до самого слабого.
Чеснок разотрите с солью.
При подаче в каждую тарелку с бозартмой положите немного растертого чеснока.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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