Готовим вкусно

Ингредиенты:

мякоть баранины

600 граммов

лук репчатый

300 граммов

кинза

5-6 веточек

зелень укропа

5-6 веточек

зелень петрушки

5-6 веточек

мята

2-3 веточки

перец жгучий зеленый

1 стручок

чеснок

4 зубчика

сольпо вкусу



Баранину нарежьте небольшими кусочками (2×2 см). Лук мелко порубите. Зелень и жгучий перец, удалив у него семена, мелко нарежьте.



Кусочки баранины вместе с луком уложите в сотейник и припускайте 15–20 минут на минимальном огне без добавления воды.

Затем влейте 2 л воды, доведите ее до кипения, посолите и варите мясо под полуприкрытой крышкой на слабом огне в течение часа, до полной готовности.

За 3–4 минуты до окончания приготовления добавьте зелень и жгучий перец, накройте сотейник крышкой, огонь уменьшите до самого слабого.

Чеснок разотрите с солью.

При подаче в каждую тарелку с бозартмой положите немного растертого чеснока.

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