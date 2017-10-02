Шведская академия наук объявила обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2016 год. Лауреатами стали Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Юнг.

Ученых премировали «за открытия молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм».

Циркадные (циркадианные) ритмы (от лат. circa — около, кругом и лат. dies — день) — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Годом ранее Нобелевскую награду присудили японскому исследователю Есинори Осуми, открывшему механизмы аутофагии.

Размер Нобелевской премии в этом году был увеличен до с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).

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