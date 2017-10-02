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События
Нобелевская премия в области физиологии присуждена специалистам по исследованию «клеточных часов»
Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Юнг получили Нобелевскую премию.
Шведская академия наук объявила обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2016 год. Лауреатами стали Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Юнг.
Ученых премировали «за открытия молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм».
Циркадные (циркадианные) ритмы (от лат. circa — около, кругом и лат. dies — день) — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.
Годом ранее Нобелевскую награду присудили японскому исследователю Есинори Осуми, открывшему механизмы аутофагии.
Размер Нобелевской премии в этом году был увеличен до с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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