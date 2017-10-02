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Готовим вкусно
Рецепт приготовления соуса зеленой аджики
В этом рецепте представлен соус грузинской кухни, которое относят к числу блюд среднего уровня калорийности.
Ингредиенты:
перец сладкий и горький зеленый - по 500 г
кинза - 250 г
зелень петрушки - 250 г
зелень укропа - 250 г
зелень сельдерея - 150 г
чеснок - 3 зубчика
кориандр молотый - 1 ст. ложка
уксус винный
соль
Способ приготовления:
Обработанный горький и сладкий перец пропустите через мясорубку вместе с зеленью и чесноком. Приправьте кориандром, уксусом, солью, перемешайте. Аджику можно приготовить впрок и хранить в холодильнике.
Перец и зелень обработайте, пропустите через мясорубку вместе с чесноком, добавьте специи, соль, перемешайте и разложите в банки.
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