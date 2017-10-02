Готовим вкусно

Ингредиенты:

перец сладкий и горький зеленый - по 500 г

кинза - 250 г

зелень петрушки - 250 г

зелень укропа - 250 г

зелень сельдерея - 150 г

чеснок - 3 зубчика

кориандр молотый - 1 ст. ложка

уксус винный

соль

Способ приготовления:



Обработанный горький и сладкий перец пропустите через мясорубку вместе с зеленью и чесноком. Приправьте кориандром, уксусом, солью, перемешайте. Аджику можно приготовить впрок и хранить в холодильнике.



Перец и зелень обработайте, пропустите через мясорубку вместе с чесноком, добавьте специи, соль, перемешайте и разложите в банки.

Храните на холоде.

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