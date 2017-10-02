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Cпортивные прогнозы бесплатно на сегодня: «Локомотив» – СКА 02.10.2017 19:30 МСК
В последнее время «Локомотив» преследуют неудачи. Для СКА этот сезон КХЛ сложился достаточно удачно..
«Локомотив»
Сложно обвинять во всех неудачах команды из Ярославля Алексея Кудашова, так как в его распоряжении нет целого ряда звездных хоккеистов, кроме первого звена легионеров. С другой стороны, молодые хоккеисты «Локомотива» уже не первый год играют вместе и должны помогать своей команде добиваться нужного результата. Сейчас у коллектива из Ярославля серия из четырех поражений кряду, поэтому нужно пытаться прервать ее, но на данный момент сделать это будет весьма непросто, так как следующий соперник - СКА.
СКА
Подопечные Знарка без особых трудностей и проблем добывают победу за победой. Сложно даже представить, кто сможет остановить коллектив из Санкт-Петербурга. Есть возможность для ротации у СКА. Да и работа тренерского штаба приносит свои плоды. Если хоккеисты из Санкт-Петербурга продолжат действовать так дальше, то тогда они станут чемпионами регулярного чемпионата КХЛ сразу же после Нового Года. Отрыв от ближайшего преследователя составляет целых тринадцать пунктов.
Статистика и личные встречи
Между собой в прошлом сезоне команды встречались одиннадцать
раз.
Семь побед на счету СКА, трижды матчи завершались вничью, и одна победа на счету «Локомотива».
Есть ощущение, что каким-то чудом хоккеисты из Ярославя смогут зацепиться за очки. В последних матчах «Локомотив», несмотря на большое количество удалений, демонстрирует солидный уровень физической подготовки. Нужно попытаться своей силовой игрой заставить хоккеистов СКА играть с опаской, так как по-другому заработать очки хозяевам льда не удастся.
Коэффициенты БК 1хСтавка
4.55
«Локомотив»
4.5
Ничья
1.68
СКА
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