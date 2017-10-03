Проект постановления получил отрицательное заключение. Чиновники пришли к выводу, что «принудительные мер перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны».

Риски возникнут из-за ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере, говорится в докладе первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Речь шла о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят «Алроса», «Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании.

Проект документа предлагал отказать в господдержке и госконтрактах компаниям с российскими активами, которые зарегистрированы в иностранной юрисдикции.

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, Россия — в списке мировых лидеров по объему выведенных в офшоры средств. В 2016 году граждане РФ хранили в офшорах около 60 трлн рублей — около 60% ВВП страны.

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