Московская жизнь
В бюджет заложено строительство восьми поликлиник в 2018 году
Власти столицы продолжают улучшать обеспечение жителей медицинскими услугами.
18 объектов здравоохранения планируется ввести в Москве в следующем году.
«В их числе - восемь поликлиник, три стационарных корпуса, пять подстанций скорой помощи и два инженерных объекта», - заявил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, до конца этого года планируется начать строительство еще девяти объектов: пяти поликлиник, двух подстанций скорой медицинской помощи, патологоанатомического корпуса с подземными переходами для городской клинической больницы № 13 на ул. Велозаводская, д.1/1 и учебно-лабораторных корпусов на проспекте Вернадского, д. 96, корп. 3 и вл. 90, корп. 12.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство объектов здравоохранения является для Стройкомплекса столицы одним из основных приоритетных направлений», - подчеркнул Андрей Бочкарев.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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