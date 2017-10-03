"Всего на основных городских объектах мы высадим около 2,5 миллиона луковиц тюльпанов на общей площади более 35 тысяч квадратных метров. Посадка продлится до середины октября", - рассказал представитель столичного Комплекса городского хозяйства.

По его словам, цветы высадят на 120 основных городских объектах, в числе которых сквер у памятника Карлу Марксу на площади Революции, цветники возле ТРК "Манеж", сквер на улице 1905 года, Кутузовский и Ленинский проспект, Рублевское шоссе и другие.

"На самом крупном цветнике страны у Триумфальной арки, чья площадь составляет почти шесть тысяч квадратных метров, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" высадят порядка 90 тысяч тюльпанов белого, желтого и розового цветов. На весенних клумбах они будут сочетаться с виолой желтого, белого, синего, красного, оранжевого и других цветов", - уточнили в пресс-службе.

Температура воздуха при высадке луковиц тюльпанов должна быть от плюс 5 до минус 5 градусов, этим и обусловлено время начала работ - конец октября.

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