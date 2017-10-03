«Строительство объектов спорта в городе ведется высокими темпами. Только до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию футбольное поле, четыре спортивных комплекса и спортивно-оздоровительный бассейн на улице Крылатская», - заявил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что с начала 2017 года уже введены два футбольных поля.

«Также в этом году завершен мегапроект по реконструкции Большой спортивной арены «Лужники». Все элементы, начиная от поля, трибун, звукоусиления, медиафасада, полностью готовы. Это один из лучших стадионов мира», - отметил Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство спортивных объектов продолжится такими же темпами.

«В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 12 спортивных объектов, в том числе два футбольных поля, три физкультурно-оздоровительных комплекса, три ВМХ-велодрома, три спорткомплекса, крытый каток и другие», - добавил Андрей Бочкарев.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что по итогам 2017 года в столице построят около 700 тыс. кв. метров спортивных объектов.

«Во многом это обусловлено приближающимся Чемпионатом мира по футболу», - пояснил Марат Хуснуллин.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей