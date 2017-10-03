Блок «В» общей площадью свыше 20 тыс. кв. м входит в единый ансамбль IV гуманитарного корпуса, состоящего из трех блоков – «А», «Б» и «В», и завершает общую композицию застройки.

В 6-этажном здании предусмотрены большой атриум на первом этаже, лекционные аудитории на 100 человек каждая, залы совещаний на 60 и 96 человек, зал ученого совета, библиотека с читальным залом, архив и комнаты для научно-исследовательской работы, а также столовая на 60 мест. В подземной части расположена автостоянка для преподавателей, сотрудников и студентов на 100 машиномест.

Для маломобильных людей на входе установлены пандусы с поручнями. Внутри здания – широкие входные двери и коридоры, просторные лифты и рифленые указатели у лестничных сходов.

Объект возведен за счет средств федерального бюджета. Застройщиком выступил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

«Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, транспортную доступность строящегося технологического кластера МГУ обеспечивают две новые станции метро «Раменки» и «Ломоносовский проспект» Калининско-Солнцевской линии. В 2019-2020 годах заработают две станции Третьего пересадочного контура. Они также будут частично работать на МГУ. Таким образом, транспортная доступность этого мощного университетского центра будет обеспечена полностью», - прокомментировал Олег Антосенко.

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