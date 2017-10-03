Московская сцена

Хэдлайнером фестиваля этого года станет спектакль из Кракова. Актриса Катажина Хлебны берётся за одну из наиболее острых тем мировой драматургии – способность женщины к насилию по отношению к собственным детям. В нестандартном сплетении монологов матерей-убийц Медеи и Магды Геббельс актриса исследует самые темные территории человеческой личности.

Новая драма на фестивале этого года будет представлена двумя авторами и тремя спектаклями. В ранге мастера – пьеса московского поэта и писателя Елены Исаевой «Тюремный психолог», поставленная лондонским театром 274 Theatre Productions. И сразу две интерпретации пьесы драматурга Олега Михайлова «Подлинная история Фрекен Бок» о неизвестных подробностях жизни известной «домомучительницы» в один день сыграют актриса Наталья Кузнецова (Нижний Новгород) и заслуженная артистка России Екатерина Дурова (Москва).

XSOLO столкнёт лбами не только Восток-Запад, но и продемонстрирует противостояние «столица – провинция». Пока эстетствующие герои спектаклей из Москвы («Жизнь есть товар на вынос») и Тбилиси («Я – Николай Гумилёв!») живут высокими материями поэзии Бродского и Гумилёва, актёры из города Скопин и Московского Лианозовского театра представляют колоритных персонажей глубинки, в их обыденности на грани выживания. А одним из самых неожиданных событий юбилейного смотра станет «Коляда-театр». Моноспектакль актрисы Веры Цвиткис – по роману «Долорес Клейнборн»– единственная сценическая версия книги Кинга в России и мире.

И на финал фестиваля, для всех искушенных от театра, организаторы приберегли самое зрелищное – спектакль известного греческого режиссера и актёра Йоргос а Пантелеакиса.10 октября на SOLO состоится российская премьера его моноспектакля «ОДИССЕЙ. Красная рапсодия Х». Актёр соединяет визуальный театр с физическим, а оригинальный текст древнегреческой поэмы с игрой на аутентичных музыкальных инструментах. Постановка – уникальный синтез «мёртвого» языка с современными мультимедийными технологиями. Ещё одна особенность спектакля в том, что его техническая адаптация к сцене Театрального центра – результат работы участников образовательного проекта «Театрального ПТУ. V 3.0», завпостов из региональных театров. По традиции, каждый фестивальный день будет завершаться дискуссиями создателей спектакля с публикой. В формате открытого микрофона зрители смогут задать вопрос артистам и поделиться своим мнением об увиденном.

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