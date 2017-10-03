Американские исследователи Барри Бэриш, Райнер Вейсс и Кип Торн получат Нобелевскую премию по физике за 2017 год за вклад в создание лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO), с помощью которой стало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн.

Коллаборация LIGO впервые обнаружила возмущения пространства-времени от слияния пары черных дыр 14 сентября 2015 года.

Отмечается, что сумма денежного вознаграждения в 2017 году составит 9 миллионов шведских крон, или $1,12 миллиона, на всех лауреатов премии по физике. Бэриш получит половину премии, другую часть разделят поровну между собой Вейсс и Торн.

4 октября объявят нобелевских лауреатов по химии, 5 октября — по литературе, 9 октября — по экономике. 6 октября будет присуждена Нобелевская премия мира.

Официальная церемония вручения премии пройдет в Стокгольме (Швеция) 10 декабря 2017 года, в день смерти Альфреда Нобеля. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав.

Напомним, в 2016 году награду по физике получили Дэвид Таулес, Дункан Халдейн и Джон Костерлиц «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи». Интересно, что последним российским ученым, которому вручили Нобелевскую премию, является физик-теоретик Виталий Гинзбург из Физического института Российской академии наук (ФИАНа), который удостоился ее в 2003 году за построение феноменологической теории сверхпроводимости.

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