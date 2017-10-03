ЕСПЧ обязал РФ выплатить 13,6 тыс. евро осужденному за экстремизм россиянину Станиславу Дмитриевскому. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Дмитриевский стал фигурантом дела по статье о разжигании ненависти либо вражды.

ак напоминает РБК, Дмитриевский в середине двухтысячных возглавлял организацию «Общество российско-чеченской дружбы», которая отслеживала нарушения прав человека на Северном Кавказе, был главным редактором газеты «Право-защита». В одном из материалов прокуратура нашла призывы к насильственному свержению конституционного строя и в январе 2005 года возбудила против Дмитриевского уголовное дело о призывах к экстремистским действиям, а позднее обвинение переквалифицировали на разжигание ненависти либо вражды.

Дмитриевский был приговорен к двум годам условно с испытательным сроком в четыре года.

Дмитриевский обратился в ЕСПЧ и добился решения о выплате компенсации. Страсбург не увидел в публикациях Дмитриевского призывов к свержению строя или разжигания межнациональной розни.

Суд рассматривал жалобу Дмитриевского в общей сложности 11 лет. Как заявил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это первое решение по уголовному делу об экстремизме в России, и оно имеет прецедентный смысл.

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