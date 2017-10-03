Личный бюджет

Снижение порога беспошлинного ввоза товаров до 20 евро затрагивает покупки в иностранных интернет-магазинах с доставкой. Товары в багаже туристов будут по-прежнему облагаться пошлинами, только если их стоимость превышает 1 тыс. евро.

«Изменение порога беспошлинного ввоза товаров относится исключительно к покупкам в зарубежных интернет-магазинах, доставляемых на территорию РФ с помощью „Почты России“ и других логистических компаний. Предполагаемое изменение не касается провоза товаров через границу туристами в личном багаже», — уточняется в сообщении.

«Также обращаем внимание на то, что и решение по размеру снижения порога для беспошлинного ввоза товаров зарубежных ритейлеров с трансграничной доставкой в Россию пока не принято. Этот вопрос находится в стадии активного обсуждения, рассматриваются различные предложения. Вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами обсуждается в целях создания равных условий для российских и зарубежных ритейлеров. Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего, что создает неравные конкурентные условия», — заметили в Минфине.

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