Администрация президента начала в сочинском центре «Сириус» тренинг по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. Среди его участников более 30 депутатов, сенаторов и чиновников правительства. Ряд из них претендуют на то, чтобы занять губернаторские кресла вместо отправленных в отставку глав регионов.

Один из участников этого тренинга рассказал изданию, что там готовят кадры не только в регионы, но и «на более мелкие, муниципальные должности».

По информации РБК, учебный процесс разбит на восемь модулей. В тренингах участвуют 67 человек, среди которых 31 человек — это представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. Вторая половина участников тренинга претендует на посты глав регионов. Из депутатов курсы проходят единороссы Александр Авдеев, Антон Гетта, Владимир Гутенев, Дмитрий Исламов, Артем Кавинов, Максим Кудрявцев, Владимир Панов, Михаил Шеремет, представители ЛДПР Иван Абрамов и Сергей Жигарев, справедливоросс Александр Бурков и бывший депутат от КПРФ Олег Денисенко.

От Совета Федерации в программе участвуют Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкортостана), Николай Журавлев (от Костромской области), Владимир Полетаев (от республики Алтай) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи).

Кроме того, в тренинге приняли участие представители правительства — глава Росстандарта Алексей Абрамов, замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский, первый замминистра транспорта Евгений Дитрих, замглавы Минкультуры Сергей Обрывалин, заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, замглавы Минэнерго Алексей Текслер, заместитель министра юстиции Максим Травников,

замминистра образования и науки Григорий Трубников, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и заместитель министра строительства Андрей Чибис.

В списке обучающихся также есть три человека, которые уже назначены временно исполняющими обязанности глав регионов. Сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров временно возглавляет Самарскую область, первый замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин руководит Нижегородской областью, замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский управляет Ненецким автономным округом.

Лекции на тренинге читают представители Кремля и крупных компаний. К примеру, в курсе есть лекции председателя Сбербанка Германа Грефа, главы «Роснефти» Игоря Сечина, основателя USM Holdings Алишера Усманова, сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и главы «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского.

Накануне сообщалось, что глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушли в отставку.

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