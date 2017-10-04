Правительство РФ внесло «умные» часы в перечень предметов, облагаемых авторским сбором. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что в перечень оборудования и материальных носителей для свободного воспроизведения в личных целях внесены «часы наручные только с оптико-электронной индикацией» и «часы наручные прочие».

Авторский сбор с оборудования взимает Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый Никитой Михалковым. РСП собирает отчисления в пользу авторов и исполнителей с производителей и импортеров техники, позволяющей копировать музыку и видео. Сбор составляет 1% их таможенной стоимости.

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