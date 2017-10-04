Происшествия

В сентябре 2017 года в результате проверок Москомстройинвест оштрафовал 26 столичных застройщиков за несоблюдение закона о долевом строительстве. Нарушители должны будут заплатить в казну 3,34 млн рублей. Причем почти половину этой суммы — 1,4 млн рублей — заплатят компании, которые строят дома в «новой Москве», сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В сентябре 2017 года Москомстройинвест провел 25 проверок застройщиков: 6 плановых и 16 внеплановых. Еще три проверки прошли совместно с прокуратурой и правоохранительными органами.

Застройщикам выдано 22 предписания с требованием устранить нарушения. В основном, они связаны с неполным или недостоверным предоставлением информации в ежеквартальной отчетности и проектных декларациях.

«Перед нами стоит важная задача. Нам необходимо, с одной стороны, активизировать рост строящихся жилых объектов, с другой — предотвратить появление пострадавших граждан. Поэтому мы проводим ежемесячные проверки застройщиков, как плановые, так и внеплановые», — заметил Тимофеев.

С начала года Москомстройинвест уже оштрафовал 116 застройщиков-нарушителей на общую сумму почти 61,3 млн рублей. С 1 января 2017 года застройщикам выдано 172 предписания об устранении нарушений требований действующего законодательства.

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