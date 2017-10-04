Происшествия
Штраф наложен на нарушителей закона о долевом строительстве
Москомстройинвест продолжает штрафовать виновников в нарушениях закона о долевом строительстве.
В сентябре 2017 года в результате проверок Москомстройинвест оштрафовал 26 столичных застройщиков за несоблюдение закона о долевом строительстве. Нарушители должны будут заплатить в казну 3,34 млн рублей. Причем почти половину этой суммы — 1,4 млн рублей — заплатят компании, которые строят дома в «новой Москве», сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
В сентябре 2017 года Москомстройинвест провел 25 проверок застройщиков: 6 плановых и 16 внеплановых. Еще три проверки прошли совместно с прокуратурой и правоохранительными органами.
Застройщикам выдано 22 предписания с требованием устранить нарушения. В основном, они связаны с неполным или недостоверным предоставлением информации в ежеквартальной отчетности и проектных декларациях.
«Перед нами стоит важная задача. Нам необходимо, с одной стороны, активизировать рост строящихся жилых объектов, с другой — предотвратить появление пострадавших граждан. Поэтому мы проводим ежемесячные проверки застройщиков, как плановые, так и внеплановые», — заметил Тимофеев.
С начала года Москомстройинвест уже оштрафовал 116 застройщиков-нарушителей на общую сумму почти 61,3 млн рублей. С 1 января 2017 года застройщикам выдано 172 предписания об устранении нарушений требований действующего законодательства.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.