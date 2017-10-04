Образование/Карьера

В преддверии международного Дня учителя в Москве создана Ассоциация свободных учителей, которая в октябре запустит электронно-методическую среду для педагогов и проведет серию мастер-классов. Об этом сообщил учитель истории школы № 1576 Александр Гулин на пресс-конференции 3 октября.

«В конце октября Ассоциация запустит народную учительскую электронно-методическую среду, к которой получат доступ все учителя Москвы – пользователи «Московской электронной школы». Конечно, без Московской электронной школы такое было бы невозможно. Её появление создало возможность освобождения учителя от зависимости от официальных методистов. Именно это позволяет нам сегодня говорить о создании Ассоциации свободных учителей», - добавил Александр Гулин.

На пресс-конференции представили новую форму горизонтального взаимодействия среди педагогов столицы.

«Методические центры уже не соответствуют вызовам современного мира. На смену методистам-контролерам и методистам-администраторам должны прийти «народные», успешные учителя. Им не нужны требования, им нужна свобода педагогической деятельности. Эту свободу учителю дает Московская электронная школа», - подчеркнул учитель истории школы № 1576 Александр Гулин.

По его словам, современный учитель свободен от давления и контроля.

Лидеры новой столичной Ассоциации свободных учителей считают, что Москва – это город, где в условиях стремительного развития информационных технологий и мега-проектов таких, как «Московская электронная школа», педагог открыт изменениям, свободен и независим, готов к профессиональному сотрудничеству и новым формам взаимодействия с коллегами.

На пресс-конференции представили цели и задачи Ассоциации, одна из которых состоит в объединении всех педагогов мегаполиса независимо от преподаваемого предмета или учебных достижений обучающихся в рамках анонсированной «народной» учительской методической среды. Подробная информация о работе Ассоциации уже в ближайшее время будет доступна на сайте Ассоциации свободных учителей: www.freeteachers.moscow

Проект «Московская электронная школа» стартовал в столице 1 сентября 2016 года и направлен на максимально эффективное использование информационных технологий и сервисов для улучшения качества образования. Московская электронная школа помогает учителям работать эффективнее, сокращает время на подготовку к урокам.

В рамках проекта происходит оснащение кабинетов интерактивными панелями и ноутбуками для учителей. Расширяется зона покрытия и качество школьной беспроводной сети Wi-Fi. Это позволяет учителям и ученикам иметь доступ ко всем общегородским ресурсам и проверенным электронным материалам.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей