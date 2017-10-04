В шведской столице Стокгольме продолжается вручение Нобелевских премий за выдающийся вклад в науку, сегодня решалась судьба представителей химии.

Почетную награду завоевали ученый из Швейцарии Жак Дибуше (Лозаннский университет), гражданин США и Германии Йоахим Франк (Колумбийский университет) и британец Ричард Хендерсон (Кембриджский университет).

Как сообщает Королевская шведская академия наук, все они были отмечены за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Данная технология позволяет исследовать молекулы в их родной среде без окрашивания или какой-либо фиксации химическими веществами. Для этого их быстро замораживают при очень низких температурах, что позволяет избежать повреждения.

Йоахим Франк сделал микроскопию применимой для различных областей науки, разработав метод анализа двухмерного изображения для создания трехмерной картинки. Жак Дибуше усовершенствовал электронную микроскопию, добавив быстрое охлаждение воды, что замораживало образец в его нативном (естественном) состоянии.

Церемония награждения состоится 10 декабря, в день кончины основателя премий, — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896), который был именно химиком.

В прошлом году Нобелевская премия по химии также досталась троим ученым: Жан-Пьеру Соважу из Страсбургского университета (Франция), уроженцу Шотландии сэру Дж. Фрейзеру Стоддарту из Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США) и Бернарду Л. Феринга из Гронингенского университета (Нидерданды). Они были награждены «за проектирование и синтез молекулярных машин».

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