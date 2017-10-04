Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство продолжит проверку ранее поступивших сведений о россиянах, которые якобы попали в плен к боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан", − подчеркнул Песков. Он также заверил, что российские службы примут все необходимые меры, чтобы установить гражданство лиц, оказавшихся в плену у боевиков. При этом, по словам Пескова, появившаяся в СМИ информация об опознании одного из пленных как россиянина-казака официально не подтверждена.

3 октября в Минобороны РФ опровергли данные о захвате боевиками двух российских военных. Как сообщили в ведомстве, все военнослужащие РФ, которые в данный момент находятся на территории Сирии, "выполняют поставленные задачи по предназначению".

Ранее боевики террористической организации "Исламское государство" опубликовали видео, на котором якобы представлены захваченные ими российские военные.

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