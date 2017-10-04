Cкандал недели

Телеведущий Владимир Познер призвал организаторов премии ТЭФИ переименовать ее и отказаться от использования статуэтки «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Познер отметил, что обещал скульптору демократичный выбор финалистов и победителей премии и сделать все, что в его силах, чтобы статуэтка Орфея не вручалась, если демократия выбора победителей не будет соблюдаться. По его словам, это было условием работы скульптора для премии.

Сейчас же, по мнению Познера, порядок проведения премии «не имеет ничего общего с демократическим выбором». Поэтому ее организаторам стоит отказаться от использования работы Неизвестного при вручении премии, а также от ее названия.

«Уважаемые члены Индустриального комитета, в память об Эрнсте Неизвестном откажитесь от статуэтки Орфея и придумайте собственный приз. Откажитесь и от названия «ТЭФИ», — подытожил ведущий.

Познер также подчеркнул, что статуэтка Орфея и название ТЭФИ принадлежит Академии российского телевидения.

Ранее сообщалось, что премию ТЭФИ в номинации «Лучшая просветительская программа» получила «Военная тайна» на РЕН ТВ с ведущим Игорем Прокопенко. Один из его проектов — фильм о том, что Земля плоская.

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