Образование/Карьера

Минобрнауки РФ будет проверять объективность всех школьных медалей. Об этом заявила глава министерства Ольга Васильева.

«Каждую медаль мы сейчас будем проверять. У нас есть история в этом году, когда медали в 30% не соответствуют на самом деле», — сказала Васильева на пресс-конференции.

Ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что часть российских школ незаслуженно награждает медалями выпускников. По его словам, решение о выдаче медали принимает школа, и никто не может на него повлиять.

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