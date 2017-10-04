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Образование/Карьера
Педагогика не терпит необъективности и неадекватности
Ольга Васильева сообщила о проверке медалей, которые выданы в России.
Минобрнауки РФ будет проверять объективность всех школьных медалей. Об этом заявила глава министерства Ольга Васильева.
«Каждую медаль мы сейчас будем проверять. У нас есть история в этом году, когда медали в 30% не соответствуют на самом деле», — сказала Васильева на пресс-конференции.
Ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что часть российских школ незаслуженно награждает медалями выпускников. По его словам, решение о выдаче медали принимает школа, и никто не может на него повлиять.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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