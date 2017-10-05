ООО «ЭфСиЭй РУС», официальный представитель концерна Chrysler на российском рынке, проинформировало Росстандарт о добровольном отзыве 3 тыс. 19 транспортных средств марки Jeep (Compass, Patriot), Dodge (Caliber), Chrysler (Sebring).

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015 года», — говорится в сообщении Росстандарта.

Как пояснили в Росстандарте, причиной отзыва транспортных средств является «контроллер удерживающих систем». «В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер „отрицательного“ напряжения через провода переднего датчика удара», — указывается в сообщении.

В рамках сервисной кампании на автомобилях будет произведена замена контроллера удерживающих систем.

Как ранее заявлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. «Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами», — подчеркнул глава Минпромторга.

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