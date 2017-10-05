Перераспределение ресурсов от «силовых» статей бюджета РФ к расходам на социальную сферу и инфраструктуру могло бы повысить долгосрочные темпы экономического роста на 0,8 процентного пункта, что за 20-30 лет позволит дополнительно увеличить ВВП на 20-25%. К такому выводу пришли экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и Александр Кнобель из Института экономической политики Гайдара.

В статье «Бюджетная политика как источник экономического роста», написанной для журнала «Вопросы экономики», эксперты отмечают, что в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры снижение расходов бюджета может иметь стабилизирующий эффект, однако с точки зрения влияния на рост экономики оптимально снижать в первую очередь непроизводительные расходы (на национальную оборону, на безопасность и правоохранительную деятельность), одновременно увеличивая либо, по меньшей мере, не снижая производительные расходы (на образование, здравоохранение, транспорт и дорожное строительство.

Как полагают Кудрин и Кнобель, оптимизация «несиловых» статей может сместить структуру расходов бюджета в сторону непроизводительных, что вряд ли будет способствовать увеличению темпов долгосрочного экономического роста.

«Согласно нашим расчетам, перераспределение ресурсов от непроизводительных расходов к производительным в результате „бюджетного маневра“ могло бы повысить краткосрочный темп экономического роста на 0,4 процентного пункта (на горизонте 5-7 лет среднегодовые темпы роста могли быть выше на 0,4 процентного пункта)», — говорится в исследовании.

Эксперты указывают, что обеспечение безопасности при внутренних и внешних угрозах, в том числе за счет финансирования «силовых» статей, — необходимое условие устойчивого функционирования государства и поддержания социально-экономической стабильности. «Тем не менее, следует взвешенно подходить к определению необходимого уровня непроизводительных трат, понимая „цену“, которую приходится платить обществу за ту или иную структуру бюджетных расходов», — считают Кудрин и Кнобель.

На их взгляд, «долгосрочное перераспределение ресурсов от непроизводительных расходов к производительным могло бы повысить долгосрочные темпы экономического роста на 0,8 процентного пункта, что за 20-30 лет позволит увеличить ВВП на 20-25%».

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