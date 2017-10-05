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Персона

Чужая жизнь - потемки

Фото: © СС0 Public Domain

Чужая жизнь - потемки

ИА «РОСБАЛТ» 05 октября 2017г., 20:50

На лжецов, сообщивших о ее частной жизни Рената Литвинова готова подать в суд

.

Актриса и режиссер Рената Литвинова расстроена появлением информации о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой.

«Ренате жаль, что подобные лживые статьи появляются в СМИ. Она будет искать способ наказать авторов за клевету», — цитируют в СМИ представителя Литвиновой.

Ранее СМИ начали распространять слухи о том, что Рамазанова и Литвинова якобы вступили в однополый брак в Швеции.

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