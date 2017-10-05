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Персона
Чужая жизнь - потемки
На лжецов, сообщивших о ее частной жизни Рената Литвинова готова подать в суд.
Актриса и режиссер Рената Литвинова расстроена появлением информации о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой.
«Ренате жаль, что подобные лживые статьи появляются в СМИ. Она будет искать способ наказать авторов за клевету», — цитируют в СМИ представителя Литвиновой.
Ранее СМИ начали распространять слухи о том, что Рамазанова и Литвинова якобы вступили в однополый брак в Швеции.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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