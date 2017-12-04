версия для печати

Образование/Карьера

100 тыс. рублей составляет грант 'Московской электронной школы'

Фото: Edu.ru

100 тыс. рублей составляет грант "Московской электронной школы"

Информационный Центр Правительства Москвы 04 декабря 2017г., 13:15

Грантами награждены 100 московских учителей за вклад в разработку контента "Московской электронной школы"

.

142 московских учителя получили гранты за развитие "Московской электронной школы в размере 100 тыс. рублей.

"По состоянию на 24 ноября 2017 года 142 учителя из 72 московских школ получили 153 гранта, в размере 100 тыс. рублей каждый, за вклад в развитие Московской электронной школы", - заявил заместитель руководителя столичного Департамента образования Игорь Павлов.

Он подчеркнул, что грант учрежден Правительством Москвы и предназначен, в том числе, для финансового стимулирования педагогов, которые вносят значительный вклад в разработку контента "Московской электронной школы". Их обучающие материалы затем смогут использовать и другие учителя. 

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Образование/Карьера»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   