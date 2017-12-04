Образование/Карьера

142 московских учителя получили гранты за развитие "Московской электронной школы в размере 100 тыс. рублей.



"По состоянию на 24 ноября 2017 года 142 учителя из 72 московских школ получили 153 гранта, в размере 100 тыс. рублей каждый, за вклад в развитие Московской электронной школы", - заявил заместитель руководителя столичного Департамента образования Игорь Павлов.

Он подчеркнул, что грант учрежден Правительством Москвы и предназначен, в том числе, для финансового стимулирования педагогов, которые вносят значительный вклад в разработку контента "Московской электронной школы". Их обучающие материалы затем смогут использовать и другие учителя.



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