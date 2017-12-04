Образование/Карьера
100 тыс. рублей составляет грант "Московской электронной школы"
Грантами награждены 100 московских учителей за вклад в разработку контента "Московской электронной школы".
142 московских учителя получили гранты за развитие
"Московской электронной школы в размере 100 тыс. рублей.
"По состоянию на 24 ноября 2017 года 142 учителя из 72 московских школ получили 153 гранта, в размере 100 тыс. рублей каждый, за вклад в развитие Московской электронной школы", - заявил заместитель руководителя столичного Департамента образования Игорь Павлов.
Он подчеркнул, что грант учрежден Правительством Москвы и
предназначен, в том числе, для финансового стимулирования педагогов, которые
вносят значительный вклад в разработку контента "Московской электронной школы".
Их обучающие материалы затем смогут использовать и другие
учителя.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.