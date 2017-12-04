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Образование/Карьера

Москва оказалась в числе наиболее активных участников международных исследований

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Москва оказалась в числе наиболее активных участников международных исследований

Информационный Центр Правительства Москвы 04 декабря 2017г., 13:38

PIRLS определило степень развития интеллекта у московских школьников

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Столица занимает лидирующие позиции в сфере среднего общего образования.

Об этом 4 декабря на пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
«Москва уже в течение нескольких лет не боится участвовать в самых разных международных исследованиях, чтобы получить объективную оценку уровня образования в городе.

Вы знаете о результатах исследования PISA, которые были опубликованы, где Москва была признана одним из лидеров школьного образования в мире. Мы занимаем ведущие места, в частности, в области читательской грамотности и математики», - заявил Леонид Печатников.

Он также подчеркнул, что завтра будут оглашены результаты международного исследования качества образования в начальной школе - PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), которое проводится раз в 5 лет среди четвероклассников и проверяет качество чтения учеников и понимание ими текста.

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