Образование/Карьера

Столица занимает лидирующие позиции в сфере среднего общего образования.

Об этом 4 декабря на пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Москва уже в течение нескольких лет не боится участвовать в самых разных международных исследованиях, чтобы получить объективную оценку уровня образования в городе.

Вы знаете о результатах исследования PISA, которые были опубликованы, где Москва была признана одним из лидеров школьного образования в мире. Мы занимаем ведущие места, в частности, в области читательской грамотности и математики», - заявил Леонид Печатников.



Он также подчеркнул, что завтра будут оглашены результаты международного исследования качества образования в начальной школе - PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), которое проводится раз в 5 лет среди четвероклассников и проверяет качество чтения учеников и понимание ими текста.

.