Образование/Карьера
Москва оказалась в числе наиболее активных участников международных исследований
PIRLS определило степень развития интеллекта у московских школьников.
Столица занимает лидирующие позиции в сфере среднего общего образования.
Об этом 4 декабря на пресс-конференции в Информационном
центре Правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Леонид Печатников.
«Москва уже в течение нескольких лет не боится участвовать в самых разных международных исследованиях, чтобы получить объективную оценку уровня образования в городе.
Вы знаете о результатах исследования PISA, которые были
опубликованы, где Москва была признана одним из лидеров школьного образования в
мире. Мы занимаем ведущие места, в частности, в области читательской
грамотности и математики», - заявил Леонид Печатников.
Он также подчеркнул, что завтра будут оглашены результаты международного исследования качества образования в начальной школе - PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), которое проводится раз в 5 лет среди четвероклассников и проверяет качество чтения учеников и понимание ими текста.
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