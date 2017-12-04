Сейчас трафик в городе оценивается в три балла.

Утром загруженность составляла восьми баллов, что на два балла выше нормального показателя.

МЧС предупредило жителей московского региона об ухудшении погоды.



До конца дня ожидаются ветер с порывами до 15 метров в секунду, снегопад и гололед. Метро перевели на усиленный режим работы.

Из-за непогоды "Аэрофлот" отменил 60 рейсов в аэропорту Шереметьево, а 35 перенесли.

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