версия для печати

Московская жизнь

Погодные условия в Москве осложнились

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Погодные условия в Москве осложнились

M24.ru 04 декабря 2017г., 14:15

Снегопад и гололед осложняет движение на дорогах, а также стал причиной отмены рейсов в аэропорте

.

Сейчас трафик в городе оценивается в три балла.

 Утром загруженность составляла восьми баллов, что на два балла выше нормального показателя.

МЧС предупредило жителей московского региона об ухудшении погоды.


До конца дня ожидаются ветер с порывами до 15 метров в секунду, снегопад и гололед. Метро перевели на усиленный режим работы.

Из-за непогоды "Аэрофлот" отменил 60 рейсов в аэропорту Шереметьево, а 35 перенесли.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   