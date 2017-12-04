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Московская жизнь
Погодные условия в Москве осложнились
Снегопад и гололед осложняет движение на дорогах, а также стал причиной отмены рейсов в аэропорте.
Сейчас трафик в городе оценивается в три балла.
Утром загруженность составляла восьми баллов, что на два балла выше нормального показателя.
МЧС предупредило жителей московского региона об ухудшении погоды.
До конца дня ожидаются ветер с порывами до 15 метров в секунду, снегопад и гололед. Метро перевели на усиленный режим работы.
Из-за непогоды "Аэрофлот" отменил 60 рейсов в аэропорту Шереметьево, а 35 перенесли..
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