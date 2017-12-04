Будем здоровы

Не секрет, что проблемы с эрекцией достаточно широко распространены среди представителей сильного пола.



Естественно, что среди коллег, близких, друзей и, тем более, подруг хочется сохранить свой образ уверенного в себе, успешного и сильного мужчины. Сильного во всех отношениях, в том числе, в интимном плане. Поэтому к врачу, столкнувшись с подобной ситуацией, мужчина, как правило, не спешит, надеясь решить проблему собственными силами. И тем самым не только усугубляет нарушения эрекции, но нередко прибавляет к ним серьёзные проблемы со здоровьем.



Малышев Олег Николаевич, врач-андролог высшей категории Многопрофильного медицинского центра "Астери-мед", г. Москва:



«Важнейшую роль в лечении эректильной дисфункции играет именно лекарственная терапия. На протяжении многих лет в качестве основного медикамента в таком лечении чаще всего применяется силденафил. Это вещество обеспечивает эрекцию при условии сексуальной стимуляции. Изначально силденафил проходил клинические испытания в качестве препарата для снижения артериального давления при гипертонической болезни. Однако в ходе исследовательской работы с ним обнаружилось интересное побочное действие: препарат не только снижал давление крови, но и существенно усиливал кровенаполнение в паховой области у мужчин, провоцируя таким образом возникновение эрекции. Благодаря таким свойствам силденафила было решено создать на его основе препарат для терапии эректильной дисфункции. Однако при применении силденафила в стандартной дозе, достаточной для снижения артериального давления, эрекция возникала достаточно медленно и держалась при этом недолго. Разумеется, при практическом применении такого препарата ценность его была бы невелика: ждать достаточно долго появления эрекции, которая к тому же уже вскоре исчезнет, никто бы не стал.



Выходом из ситуации стало повышение дозировки силденафила в препарате, благодаря чему эрекция стала возникать достаточно быстро и держалась на протяжении всего полового акта. Однако появилась и определенная опасность применения силденафила: как мы помним, одним из эффектов от его приема является гипотензивный. При повышении дозировки действующего вещества, возникает резкий перепад артериального давления, при наличии хронических сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает вероятность возникновения фатальных осложнений: сосудистого коллапса, инфаркта или инсульта.



Для того, чтобы избежать негативных побочных действий, постоянно ведется работа фармацевтов над созданием препарата с постепенным высвобождением силденафила, которое бы обеспечивало быстрое возникновение и длительное сохранение эрекции без опасности резкого падения артериального давления. И в этом значительно преуспели именно российские фармацевты. Так, препарат, созданный специалистами отечественного предприятия Озон Фарма, содержит в качестве матрицы гипромеллозу (микрокристаллическую целлюлозу). Она, как губка, удерживает силденафил, постепенно растворяется в желудке и, соответственно, постепенно высвобождает действующее вещество. Уникальное строение таблетки обеспечивает пролонгированное действие препарата — он работает практически в два раза дольше, чем аналоги при минимальной по сравнению с ними стоимости приема. При этом действующее вещество высвобождается равномерно на протяжении всего времени действия препарата, его количество в крови в результате остается практически постоянным, без пиков, что позволяет избежать резких колебаний артериального давления.»



Не стоит бояться необходимости приема лекарств при эректильной дисфункции. Грамотное применение назначенных врачом современных, высококачественных лекарственных средств в составе комплексной терапии нарушений потенции поможет вернуть мужскую силу и вместе с ней - уверенность в себе

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