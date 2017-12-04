Будем здоровы
Некоторые препараты для мужчин бывают опасны
Лекарственные средства для повышения потенции нужно применять грамотно. Cосудистый коллапс, инфаркт или инсульт могут стать побочными эффектами применения средств для усиления мужской функции организма..
Не секрет, что проблемы с эрекцией достаточно широко
распространены среди представителей сильного пола.
Естественно, что среди коллег, близких, друзей и, тем более, подруг хочется сохранить свой образ уверенного в себе, успешного и сильного мужчины. Сильного во всех отношениях, в том числе, в интимном плане. Поэтому к врачу, столкнувшись с подобной ситуацией, мужчина, как правило, не спешит, надеясь решить проблему собственными силами. И тем самым не только усугубляет нарушения эрекции, но нередко прибавляет к ним серьёзные проблемы со здоровьем.
Малышев Олег Николаевич, врач-андролог высшей категории Многопрофильного медицинского центра "Астери-мед", г. Москва:
«Важнейшую роль в лечении эректильной дисфункции играет именно лекарственная терапия. На протяжении многих лет в качестве основного медикамента в таком лечении чаще всего применяется силденафил. Это вещество обеспечивает эрекцию при условии сексуальной стимуляции. Изначально силденафил проходил клинические испытания в качестве препарата для снижения артериального давления при гипертонической болезни. Однако в ходе исследовательской работы с ним обнаружилось интересное побочное действие: препарат не только снижал давление крови, но и существенно усиливал кровенаполнение в паховой области у мужчин, провоцируя таким образом возникновение эрекции. Благодаря таким свойствам силденафила было решено создать на его основе препарат для терапии эректильной дисфункции. Однако при применении силденафила в стандартной дозе, достаточной для снижения артериального давления, эрекция возникала достаточно медленно и держалась при этом недолго. Разумеется, при практическом применении такого препарата ценность его была бы невелика: ждать достаточно долго появления эрекции, которая к тому же уже вскоре исчезнет, никто бы не стал.
Выходом из ситуации стало повышение дозировки силденафила в препарате, благодаря чему эрекция стала возникать достаточно быстро и держалась на протяжении всего полового акта. Однако появилась и определенная опасность применения силденафила: как мы помним, одним из эффектов от его приема является гипотензивный. При повышении дозировки действующего вещества, возникает резкий перепад артериального давления, при наличии хронических сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает вероятность возникновения фатальных осложнений: сосудистого коллапса, инфаркта или инсульта.
Для того, чтобы избежать негативных побочных действий, постоянно ведется работа фармацевтов над созданием препарата с постепенным высвобождением силденафила, которое бы обеспечивало быстрое возникновение и длительное сохранение эрекции без опасности резкого падения артериального давления. И в этом значительно преуспели именно российские фармацевты. Так, препарат, созданный специалистами отечественного предприятия Озон Фарма, содержит в качестве матрицы гипромеллозу (микрокристаллическую целлюлозу). Она, как губка, удерживает силденафил, постепенно растворяется в желудке и, соответственно, постепенно высвобождает действующее вещество. Уникальное строение таблетки обеспечивает пролонгированное действие препарата — он работает практически в два раза дольше, чем аналоги при минимальной по сравнению с ними стоимости приема. При этом действующее вещество высвобождается равномерно на протяжении всего времени действия препарата, его количество в крови в результате остается практически постоянным, без пиков, что позволяет избежать резких колебаний артериального давления.»
Не стоит бояться необходимости приема лекарств при эректильной дисфункции. Грамотное применение назначенных врачом современных, высококачественных лекарственных средств в составе комплексной терапии нарушений потенции поможет вернуть мужскую силу и вместе с ней - уверенность в себе
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