Разрешение украинского кризиса принципиально важно для восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

«Ситуация на Украине представляет определенные сложности, особенно потому, что заметного прогресса здесь мы не видим. А ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона», — сказал он в интервью СМИ.

Урегулирование ситуации на Украине также может поспособствовать отмене антироссийских санкций, отметил дипломат. Сейчас же, по его словам, доверие между странами находится «на нуле», в том числе из-за «вмешательства Кремля в выборы президента США».

Тем не менее, подчеркнул Хантсман, он верит в возможность наладить отношения двух стран и ради этого согласился возглавить посольство в Москве в конце сентября.

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