Происшествия

Столичная полиция проверяет данные о якобы заложенной бомбе в одном из зданий ФСБ в центре Москвы.

Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу: Большая Лубянка, дом 21, корпус 1/1. Такой адрес имеет административное здание, в котором находятся подразделения ФСБ России.

Как сообщает агентство «Москва», на месте инцидента уже работают кинологи. Ранее сегодня сообщалось об угрозе взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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