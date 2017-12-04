Московская сцена

Спектакль основан на традиционной форме японского стихосложения — хайку. Тема — сосуществование мужского и женского начал в каждом человеке — напрямую отсылает зрителя к японскому традиционному театру.

Совсем не случайно за основу камерного спектакля был выбран именно этот жанр. Мимолетность, которая является важным понятием для японцев, особенно лаконично проявляется в хайку. По словам Демченко, спектакль абсолютно новый и был поставлен специально к перекрестному году "Япония — Россия". "Эта история о каждом из нас. У каждого есть душа. Я думаю, что душа имеет воплощение во всем живом, что нас окружает — в дереве, листве, в облаке, а может даже в иных мирах и цветах. Что и как будет, я хотел бы оставить в секрете, пусть это будет моей маленькой тайной. В Японии есть такое понятие, как "ёдзё", что означает "послечувствование". Я только намекну зрителю, легко коснусь глубоких жизненных тем — все остальное он додумает сам", — добавил режиссер.

В постановке затрагиваются такие важные темы, как единение мужского и женского, истинности и красоты, печали и сострадания, тонкости и хрупкости в самых простых деталях.

Проект "Культура жить" станет важной частью календаря перекрестного года "Россия — Япония", привлечет внимание россиян к удивительной стране, расположенной далеко и близко одновременно, приобщит жителей четырех важнейших городов страны к культурному богатству Японии, ноу-хау ее науки и медицины.

Проект организован при поддержке министерства Культуры, Комитета общественных связей города Москвы, посольства Японии, Российской академии естественных наук (РАЕН) и корпорации RHANA.

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

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