Московская сцена

За 10 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что ее лауреатов в 14-ти номинациях путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория. Публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы на портале teatral-online.ru/star. По традиции, в первый понедельник декабря на торжественной церемонии по итогам голосования объявляются победители. Результаты подводят итоги театрального сезона.

За десять церемоний "Звезды Театрала" награду получили 122 лауреата. Среди лауреатов такие звезды, как Алиса Фрейндлих, Юрий Яковлев, Владимир Зельдин, Олег Басилашвили, Марина Голуб, Светлана Немоляева, Марк Захаров, Инна Чурикова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Юрий Любимов, Валентин Гафт, Юрий Соломин, Элина Быстрицкая, Вера Васильева, Сергей Лазарев и многие другие.



География премии с каждым годом расширяется. Так, в прошлом году в интернет-голосовании приняли участие зрители порядка 85 стран — треть стран земного шара. Ведь поклонники театра и за границей могут выбрать свой "Лучший русский театр за рубежом".

Самая почетная номинация "Звезды Театрала" — "Легенда сцены". Ее лауреаты определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются Общественным советом премии. В его состав входят заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный тренер СССР Валерий Газзаев, народная артистка СССР Алла Пугачева, поэтесса Лариса Рубальская, летчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка и другие. В этом году в номинации "Легенда сцены" будут награждены народные артисты РСФСР Ирина Мирошниченко и Александр Ширвиндт.

Десятую юбилейную церемонию в постановке режиссера Михаила Рахлина проведут Александр Жигалкин и Эдуард Радзюкевич.

Сбор гостей и зрителей — в 19:00. Начало церемонии — 20:00

Театр им. Вахтангова

19:00 — 23:00

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