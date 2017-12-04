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Персона

Поступило прошение со стороны адвоката о помиловании Алексея Улюкаева

Фото: www.flickr.com

Поступило прошение со стороны адвоката о помиловании Алексея Улюкаева

M24.ru 04 декабря 2017г., 17:23

Продолжается процесс над экс-министром

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Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева просит суд об оправдательном приговоре для него.

По словам адвоката Тимофея Гриднева, экс-министр не мог требовать взятки у Игоря Сечина за положительное заключение, поскольку не мог решать вопрос о приватизации "Башнефти".

Прокурор просил суд приговорить к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

Он также попросил исключить из обвинения квалифицирующий признак "вымогательство" и квалифицировать преступление как получение взятки. Вину бывшего министра считают полностью доказанной.

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года и поместили под домашний арест. Президент России Владимир Путин подписал приказ о его освобождении от должности.

По версии следствия, подсудимый получил два миллиона долларов за положительное заключение министерства насчет приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Улюкаев вину отрицает. Он считал, что в переданной Сечиным в день задержания сумке было вино. Экс-министр подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина и обвинил главу "Роснефти" в ложном доносе.

Прокурор же отметил, что у Сечина не было оснований для оговора и провокации Улюкаева.

Главе "Роснефти" четыре раза отправляли повестку в суд, но тот не приходил.

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