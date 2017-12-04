Здесь интересно

1 декабря на ВДНХ состоялось открытие самого большого в мире катка с искусственным покрытием. Площадь поверхности льда превышает 20 тысяч кв. метров, а ледяные дорожки протянулись от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие», охватывая знаменитые фонтаны — «Дружба народов» и «Каменный цветок». Ледовый сезон в этом году посвящен зимним видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

«За первые три дня работы катка на нем побывало больше 15 тысяч москвичей и гостей города. Только красочную церемонию открытия с выступлением испанского театра Grupo Puja и салютом посетило свыше трех тысяч человек», — сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

На грандиозном шоу, посвященном началу работы главной ледовой арены страны, несмотря на снегопад, собралось более трех тысяч человек. Каждый год организаторы катка удивляют гостей необычной шоу-программой, этот сезон не стал исключением. Он открылся ярким представлением в воздухе: артисты испанского театра Grupo Puja выполняли театральные и акробатические элементы на высоте почти 40 метров. В ночном небе тросы, на которых были закреплены акробаты, были практически не видны, и, казалось, они действительно парили в пространстве, создавая различные зрелищные образы и сложнейшие геометрические фигуры. Режиссер шоу Лусиано Тревиани признался, что его труппа впервые выступает в условиях снегопада. По традиции вечер открытия завершился праздничным фейерверком.

Снегопад, создавший в этот вечер по-настоящему новогоднее настроение, никак не повлиял на качество льда. Внутри ледового покрытия проложены трубки с охлаждающей жидкостью, а толщина наморозки достигает 30 сантиметров.

Каток на ВДНХ открылся в четвертый раз. Давно став одним из любимых мест отдыха у москвичей и гостей столицы, он будет работать до марта включительно: с утра и до 23:00, технический день — понедельник.

Главный каток страны готовит множество мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, Рождества, Старого Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных, Дня защитника Отечества. Новогоднюю ночь также можно будет встретить прямо здесь — на катке ВДНХ.

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