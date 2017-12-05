Автомагистраль

"Благодаря вводу выделенной полосы на проспекте Мира нам удалось продлить маршрут № 903 до станции метро "Проспект Мира".

Теперь из отдаленных районов на северо-востоке Москвы пассажиры могут без пересадок добраться до Кольцевой линии метрополитена", – сказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, пеедает портал мэра и правительства Москвы.

На тактовый режим работы переведен автобусный экспресс-маршрут №903 "Холмогорская улица" – "Метро "Проспект Мира". Данные меры введены в рамках проекта "Магистраль". Таким образом, автобусы маршрута №903 следуют с сокращенными интервалами.



.