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Экономика

Анатолий Аксаков считает фазу активного отзыва лицензий завершенной

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Анатолий Аксаков считает фазу активного отзыва лицензий завершенной

M24.ru 05 декабря 2017г., 10:37

Финансовый рынок начинают покидать менее крупные банки.

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"Массового ухода с рынка уже не будет, а также в разы сократится размер банков, покидающих сферу. Можно заявить, что раковая опухоль вырезана, метастазы удаляются, дальше организм начинает выздоравливать сам", – прокомментировал Анатолий Аксаков.

Центробанк 5 декабря отозвал две лицензии – у банков "Новопокровский" и "Евростандарт". В 2017 году темпы отзыва лицензий вдвое ниже, чем в 2016-м – 47 против 110.

S&P прогнозирует, что банкротства небольших и средних банков продолжатся. Самые уязвимые – это банки с узкой специализацией и высокой концентрацией активов или обязательств. Бизнес-модели таких банков, как правило, опираются на сложившиеся деловые отношения с клиентами и могут быть неустойчивыми при изменении среды.

В конце ноября зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что сокращение количества отзыва лицензий банков в 2017 году свидетельствует об уходе основной массы проблемных организаций с рынка.

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