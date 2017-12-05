Москва готова создать совместно с Вашингтоном рабочую группу по кибербезопасности и обсудить в ее рамках вопросы о вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Я хотел бы подтвердить, что мы готовы к созданию специальной группы по кибербезопасности, где все наши специалисты могут обсудить все интересующие вопросы. Они могут решить, кто вмешивался [в выборы], из какой страны была получена такая информация и что нам вместе делать, чтобы никто не вмешивался в наши отношения», — сказал высокопоставленный дипломат.

Антонов также отметил «непредсказуемость» в американо-российских отношениях. «Каждое утро я не знаю, что делать, потому что жду очередных негативных шагов от (вашингтонской) администрации», — сказал глава российской дипмиссии.

дата публикации 5.12.2017



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