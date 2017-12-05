Корреспонденты «Радио Свобода» и «Голоса Америки» окажутся в числе первых, кому Госдума запретит проходить в свои здания.



«Журналисты „Радио Свобода“ и „Голоса Америки“ окажутся в числе первых, кому после принятия соответствующего постановления Госдумой будет запрещено проходить в здания нижней палаты парламента», — уточнил собеседник СМИ.

По словам главы профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, американские СМИ не смогут проходить в Госдуму с того момента, как будут признаны «иностранными агентами». «Проход будет запрещен с того момента, когда СМИ будет признано „иностранным агентом“, не когда кому-то этого захочется», — рассказала она агентству.

Ранее сегодня, напомним, комитет Госдумы по контролю и регламенту поддержал проект постановления о запрете посещения Госдумы журналистам американских СМИ, признанных «иностранными агентами». А до этого в Конгрессе США было принято решение аннулировать аккредитацию корреспондентов RT. В ответ Госдума пообещала принять зеркальные меры.

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