Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, предусматривающий наказание от трех до 10 лет лишения свободы за заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах и иных опасных для граждан действиях.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от трех до 10 лет за "телефонный терроризм".



Согласно документу, заведомо ложные сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, будут наказываться лишением свободы от трех до пяти лет. Те же действия, совершенные с целью дестабилизации работы органов власти, будут наказываться заключением на срок от шести до восьми лет. Те же действия, приведшие к смерти человека или другим тяжким последствиям, будут наказываться тюремным сроком от восьми до 10 лет.

"Мы рассчитываем, что принятие законопроекта будет действовать и в качестве превентивной меры ограждения от подобных деяний, сеющих страх, волнение и панику в обществе", - сказал председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Источник: ТВ Центр

дата публикации 5.12.2017

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