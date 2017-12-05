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Московская сцена

Малыш и кот

Малыш и кот

05 декабря 2017г., 15:39

Театр имени Маяковского. Все дети – художники. Артисты, писатели и музыканты в одном лице. Родители могут находиться рядом и даже не догадываться о том, что случайно забрели в волшебный дивный мир, созданный воображением ребенка, где в кровати таится море, башня из кубиков строит себя сама, а мудрости стоит учиться у игрушечного кота.

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#CПЕКТАКЛЬ

Мальчик просыпается в своей постели и попадает в обыкновенную рутину для самых маленьких – умывание, завтрак, прогулка, игры, еда, купание, сон. Но даже самые простые вещи могут стать необыкновенными, если твой кот – волшебный.

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