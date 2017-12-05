Московская сцена

Малыш и кот

Театр имени Маяковского. Все дети – художники. Артисты, писатели и музыканты в одном лице. Родители могут находиться рядом и даже не догадываться о том, что случайно забрели в волшебный дивный мир, созданный воображением ребенка, где в кровати таится море, башня из кубиков строит себя сама, а мудрости стоит учиться у игрушечного кота.

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