Московская сцена

На сцене - не просто трагедия Осипа Мандельштама. Это реквием всем ушедшим поэтам, у которых хватило смелости творить. Несмотря ни на что. И платить за это собственной жизнью.

Компания на сцене - небольшая. Мандельштам, Пастернак, их жены. И Сталин. Не персонаж даже - общая, сводящая с ума галлюцинация. И вечная тема, вечное противостояние - тиран и поэт. Гении Серебряного века Романа Виктюка вообще не отпускают - Цветаева, теперь Мандельштам. Они тогда вынуждены были молчать, их не печатали. А он дает им возможность выговориться.

В этом спектакле - все круги ада Осипа Мандельштама. Свое знаменитое, ставшее для него роковым стихотворение про кремлевского горца "Мы живем, под собою не чуя страны..." он написал в 1933-ем. Прочитал тогда десятку человек. Пастернак сразу назвал это стихотворение самоубийством. А кто-то донёс.

Удивительно, но автор пьесы - американец Дон Нигро. Его ставят по всему миру, однако в России только-только открывают. В нашей стране драматург никогда не был. Однако давно влюблен в русскую литературу. У него целый цикл - пьесы, посвященные Пушкину, Гоголю, Толстому, Чехову, и поэтам Серебряного века.

Играют, как всегда, на разрыв, как в последний раз. У Виктюка по-другому и невозможно. Каждый спектакль требует от актеров серьезной физической подготовки. И это только на первый взгляд в "Мандельштаме" нет пластических номеров. Спектакль соткан, как кружево. И каждый поворот головы, каждый жест и взгляд имеют значение. Поединок за поединком. Вечная история, доказывающая: человек может быть раздавлен и уничтожен очередным тираном, а вот поэт и все созданное им - нет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Источник: ТВ Центр

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