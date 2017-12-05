Мобильный Центр независимой диагностики начал свою работу в рамках пилотного проекта с 2017 года при Московском центре качества образования.

Проверочные работы на планшетных компьютерах и в виртуальной реальности, которые ранее в полном объёме можно было выполнить только в зданиях Центров независимой диагностики, стали доступны для каждой школы Москвы. Специалисты подготовят все необходимое для организации диагностик и приедут в назначенную дату на находящемся в их распоряжении минивене. В состав оснащения автофургона входят комплекты ультрасовременного оборудования для проведения диагностических работ в формате виртуальной реальности, планшеты и мобильные устройства. Это позволяет проводить работы более чем для 75 обучающихся одновременно и до 500 ежедневно.

У каждого школьника появилась возможность выполнить практическую работу по астрономии, побывать на другой планете или посетить космос, не выходя из класса.

«Использование перспективных технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, позволяет разнообразить образовательный процесс и повысить интерес школьников к учебе», - отметил руководитель Центра независимой диагностики Богдан Легостаев.

Организация выездных диагностик вызвала большой интерес у администраций школ. График выездов мобильного Центра независимой диагностики сформирован до конца 2017 года. С начала 2018 года, по многочисленным просьбам, будет расширен пул предлагаемых диагностических, лабораторных и проверочных работ с использованием перспективных технологий.

Первый выезд мобильного Центра независимой диагностики состоялся 17 ноября в московскую школу №1985. Для 7-х классов специалисты Центра провели лабораторные работы по физике и биологии в формате виртуальной реальности, выполняя которые, школьники смогли погрузиться в виртуальную среду и получили возможность не только наблюдать, но и взаимодействовать с ней выполняя задания. А обучающиеся 8 класса выполнили компьютерную диагностику по математике с использованием планшета на базе сервиса «Мои достижения», которая стала логичным завершением пройденной темы. По итогу прохождения диагностики, обучающиеся моментально получили объективную оценку своих знаний.

«Администрация школы благодарит за предоставленную возможность нашим ученикам принять участие в демонстрационном мероприятии, проводимым Центром независимой диагностики Московского центра качества образования с использованием сервиса «Мои достижения» и технологии виртуальной реальности. Подобные тренировочные работы в режиме реального времени позволяют учащимся самостоятельно проверить свой уровень знаний, в любое удобное время и в удобном месте, а также вовремя скорректировать имеющееся проблемы перед реальной проверочной работой», – рассказал директор школы № 1985 Роман Демиденко.

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