Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Таким образом, согласно пресс-релизу МОК, сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе со своим флагом и гимном.

Отметим, что Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии. Так, одна из них — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Ранее сегодня на исполкоме МОК был представлен ее доклад.

.