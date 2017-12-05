Международный олимпийский комитет (МОК) оштрафовал Олимпийский комитет России на $15 миллионов.

Согласно сообщению, ОКР должен возместить расходы МОК на расследования и внести средства на создание лаборатории Независимого органа по тестированию спортсменов на предмет употребления допинга (Independent Testing Authority, ITA).

Ранее стало известно, что МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе со своим флагом и гимном. Правда, спортсмены из РФ, смогут принять участие в зимних Играх, если выступят в белой форме без опознавательных знаков.

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