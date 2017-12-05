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Происшествия
Ccора в ВАО завершилась перестрелкой
Виновник разыскивается, реализуется план "Перехват". Человек, который ранил собеседника скрылся с места ссоры..
Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе конфликта на востоке столицы. Инцидент произошел в районе Восточное Измайлово.
"В службу "02" поступило сообщение от местных жителей о конфликте между двумя мужчинами по адресу: улице 15-я Парковая, дом 26. Неизвестный ранил своего оппонента из огнестрельного оружия", – цитируют представителей ГУ МВД. После инцидента мужчина с оружием скрылся на легковом автомобиле.
Сообщается также, что в городе объявлен план "Перехват" для поиска и задержания стрелявшего.
Источник: Москва 24.
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