Происшествия

Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе конфликта на востоке столицы. Инцидент произошел в районе Восточное Измайлово.

"В службу "02" поступило сообщение от местных жителей о конфликте между двумя мужчинами по адресу: улице 15-я Парковая, дом 26. Неизвестный ранил своего оппонента из огнестрельного оружия", – цитируют представителей ГУ МВД. После инцидента мужчина с оружием скрылся на легковом автомобиле.

Сообщается также, что в городе объявлен план "Перехват" для поиска и задержания стрелявшего.

Источник: Москва 24

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