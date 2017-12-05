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Происшествия

Ccора в ВАО завершилась перестрелкой

Ccора в ВАО завершилась перестрелкой

Городской портал 05 декабря 2017г., 23:01

Виновник разыскивается, реализуется план "Перехват".  Человек, который ранил собеседника скрылся с места ссоры.

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Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе конфликта на востоке столицы. Инцидент произошел в районе Восточное Измайлово.

"В службу "02" поступило сообщение от местных жителей о конфликте между двумя мужчинами по адресу: улице 15-я Парковая, дом 26. Неизвестный ранил своего оппонента из огнестрельного оружия", – цитируют представителей ГУ МВД. После инцидента мужчина с оружием скрылся на легковом автомобиле.

Сообщается также, что в городе объявлен план "Перехват" для поиска и задержания стрелявшего.

Источник: Москва 24

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