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Происшествия
Массовый сбой GPS-навигации зафиксировали в Москве
В столице зафиксировали массовый сбой GPS-навигации. Пользователи сообщали, что находясь в разных районах Москвы, GPS им показывал, что они находятся в центре летного поля аэропорта Шереметьево..
Сначала на проблему жаловались только клиенты "Билайна", позже выяснилось, что сбой коснулся и других операторов.
В "Яндексе" это объяснили локальными сбоями геопозиционирования, которые существуют на устройствах вне интернет-сервисов..
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