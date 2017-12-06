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Происшествия

Массовый сбой GPS-навигации зафиксировали в Москве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Массовый сбой GPS-навигации зафиксировали в Москве

M24.ru 06 декабря 2017г., 11:47

В столице зафиксировали массовый сбой GPS-навигации. Пользователи сообщали, что находясь в разных районах Москвы, GPS им показывал, что они находятся в центре летного поля аэропорта Шереметьево.

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Сначала на проблему жаловались только клиенты "Билайна", позже выяснилось, что сбой коснулся и других операторов.

В "Яндексе" это объяснили локальными сбоями геопозиционирования, которые существуют на устройствах вне интернет-сервисов.

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