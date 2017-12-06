Московская сцена

В концерте также примут участие один из самых выдающихся виолончелистов современности Миша Майский (Израиль), молодой талантливый пианист Дмитрий Шишкин, Пелагея Куренная (сопрано), Камерный хор Московской консерватории.

Тем, кто будет присутствовать на концерте, предоставится уникальная возможность услышать совместное выступление Михаила Плетнёва и Родиона Щедрина – маэстро и сам юбиляр сядут за рояль и сыграют в четыре руки.



Родион Щедрин давно стал классиком русской и мировой музыки. Он – один из самых востребованных, исполняемых и публикуемых композиторов нашего времени. Среди интерпретаторов его произведений – крупнейшие музыканты мира.

Щедрин – представитель славной плеяды российских шестидесятников, чьё художественное мышление отличалось смелостью, масштабностью, противодействием догмам. Стиль музыки Щедрина своеобразен и не похож на стили других композиторов его поколения. Владея острым современным музыкальным языком, он смог создать произведения, доступные широким кругам слушателей. Шире, чем кто-либо из композиторов его поколения, Щедрин развил в своём творчестве русскую тематику: оперы и балеты композитора написаны почти исключительно на сюжеты крупнейших русских писателей – Гоголя, Лескова, Толстого, Чехова, Набокова. Он – автор хоровой русской литургии «Запечатленный ангел», концертов для оркестра «Озорные частушки», «Звоны», «Хороводы», «Четыре русские песни». «Я русский человек, все мои корни здесь. Даже окажись я где-нибудь на Огненной земле – остался бы таковым», – говорит о себе Щедрин. С огромной изобретательностью композитор вводит русские элементы в свой язык, воспроизводя стихиры, молитвы, частушки, пастушьи наигрыши, колокольные звоны, голошения плакальщиц, треньканье балалайки, гусельные переборы. В то же время, вся аура его сочинений – типично современная.

К юбилею Родиона Щедрина Московская филармония подготовила целую серию концертов – откроет ее 15 декабря Российский национальный оркестр и Михаил Плетнёв.

В программе:



Родион Щедрин

"Старинная музыка российских провинциальных цирков" - концерт № 3 для оркестра

"Москва – Петушки" – драматический фрагмент для оркестра

Концерт № 6 (Concerto lontano) для фортепиано и струнного оркестра

"Многия лета" для смешанного хора, фортепиано и ударных

"Романтические дуэты" (№№ 3, 4) для фортепиано в четыре руки

"Таня – Катя" - романс в народном стиле для женского голоса и фортепиано

"Бельканто на русский лад" для виолончели и фортепиано

"В подражание Альбенису" (переложение для виолончели и фортепиано М.Хомицера)

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