Московская жизнь
Стартует проект «Москва – театральная столица»
Деятели культуры вместе с Сергеем Собяниным планируют проведение ряда мероприятий в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»..
В дни проведения московских городских фестивалей на общественных пространствах столицы пройдут театральные постановки.
Реализация нового проекта начнется в ходе поведения фестиваля «Путешествие в Рождество».
О новой идее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с деятелями театрального искусства в Государственном театре наций «Евгений (Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России) фонтанирует идеями. Буквально недавно у него родилась новая идея: он пришел ко мне с идеей проведения театральных фестивалей, причем фестивалей не обычных, не в театральных помещениях, а на общественных пространствах города Москвы», - сказал Сергей Собянин.
Мэр поддержал новый проект и отметил, что современные театры «переживает свой ренессанс».
«Это видно и на примере тех театров, которые мы хорошо знаем: и Большого театра, и Театра Наций, и Геликон-оперы и других театров», - сказал Сергей Собянин.
Мэр поддержал предложение и отметил, что «пробный, шаг можно было бы провести совместное мероприятие в рамках «Путешествия в Рождество».
По его словам, в этих мероприятиях могут принять активное участие как городские театры, так и театры из других регионов.
Фестиваль «Путешествия в Рождество» открывается в Москве 22 декабря. Театральные постановки пройдут на Садовом кольце, Манежной площади, площади Революции, Тверской площадь, на окружных площадках и парках.
В дни фестиваля на них покажут свое искусство более 40 театральных коллективов..
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